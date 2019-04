Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Audi gestohlen

Heiden (ots)

Einen hochwertigen Pkw vom Typ Audi RS4 Avant B8 haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Heiden entwendet. Das schwarz lackierte Fahrzeug hatte an einem Wohnhaus an der Gildestraße gestanden. Mit dem Auto erbeuteten die Täter einen darin liegenden Laptop. Wie die Unbekannten sich das Fahrzeug aneignen konnten, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

