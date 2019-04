Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 16-Jähriger fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Am Donnerstag entwendete ein 16-Jähriger gegen 12.00 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Innenstadt Parfums. Er wurde durch Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Diebesbeute hatte er nicht mehr bei sich. Der Jugendliche, der in den letzten Monaten wegen einer Vielzahl von Straftaten aufgefallen ist, beleidigte in der Folge die Polizeibeamten massiv und durchgehend. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.

