Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Falscher Telekom-Mitarbeiter stiehlt Schmuck

Bocholt (ots)

Erst verschaffte er sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung eines älteren Ehepaares, dann stahl ein Unbekannter Schmuck: Als Mitarbeiter der Telekom hatte sich der Täter am Donnerstagnachmittag in Bocholt gegenüber den betroffenen Senioren ausgegeben. Er gab vor, eine Telefondose reparieren zu müssen. Einen unbeaufsichtigten Moment nutzte der Mann offensichtlich, um eine Schmuckschatulle zu entwenden. Das stellte sich heraus, als er sich wieder entfernt hatte. Beschreibung: circa 25 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare mit Irokesenschnitt, schwarze Hose, schwarzes Jackett, weißes Hemd; mit sich führte er eine Kladde mit Informationsbroschüren und einen angeblichen "Telekomausweis". Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

