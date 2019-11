Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - PKW-Aufbruch in der Hohenfeldstraße

Lingen (ots)

Am Donnerstag ist es in Lingen in der Hohenfeldstraße auf einem Waldparkplatz in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr zu einem Aufbruch eines PKW gekommen. Die unbekannten Täter schlugen hierfür die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten aus dem PKW zwei Geldbörsen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591-87215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell