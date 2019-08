POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Versuchter Pkw-Aufbruch

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag im Zeitraum von 07.00 bis 17.00 Uhr an einem auf dem Bechtergarten-Parkplatz an der Bleicherstraße geparkten Pkw der Marke Ford die Fahrertüre gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Es gelang ihnen nicht, den Pkw zu öffnen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Beleidigung

Eine 31-jährige Bahnkundin stand am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr am Bahnhofplatz an einem Fahrkartenautomaten, um sich ein Ticket zu lösen, als sie von einer 44-jährigen Frau unverschämt mit einer Beleidigung und der Aufforderung zum Weggehen zur Seite geschoben wurde. Als die Tatverdächtige wegging, nahm die 31-Jährige ihr Mobiltelefon, verständigte die Polizei und hielt die Verbindung, bis sie in der Charlottenstraße eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg an die Frau herangeführt hatte. Dort erfolgte die Feststellung der Personalien der Tatverdächtigen. Die Geschädigte war damit in die Lage versetzt, einen Strafantrag gegen die nun namentlich bekannte Beschuldigte zu stellen.

Weingarten

Diebstahl durch Pflegekraft

Einem pflegebedürftigen Ehepaar im Alter von 84 und 82 Jahren wurde durch den beauftragten Pflegedienst wegen der Erkrankung der Vollzeitpflegekraft für zwei Wochen eine 54-jährige Pflegerin aus einem südosteuropäischen Mitgliedsstaat der Europäischen Union als Vertreterin vermittelt. Nachdem sich die Zeit des Einsatzes der Pflegevertretung dem Ende neigte, ertappte der 84-jährige Geschädigte die Pflegerin beim Einpacken von Gegenständen aus seinem Hausrat in deren Reisekoffer. Als sich deswegen ein lautstarker Streit entwickelt hatte, erfolgte zuletzt die Verständigung der Polizei. Beamte des Polizeireviers Weingarten beruhigten die Beteiligten und durchsuchten den Koffer der Pflegekraft. Die Suche führte zum Fund weiterer persönlicher Gegenstände der geschädigten Eheleute. Gegen die Pflegerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Wilhelmsdorf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum vom 25.07.2019 bis Montag, 12.08.2019, am Saalplatz eine Gebäudefassade und ein angrenzendes Lagergebäude mit violetter Sprühfarbe und verursachten hierdurch einen erheblichen Sachschaden. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 7584 9217-0, zu melden.

Baienfurt

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Dienstag in der Ravensburger Straße über eine Feuerleiter auf das Flachdach zum Außenbereich eines sich im Gebäude befindlichen Fitnesscenters und versuchten dort die Glasscheibe in den Saunabereich einzuschlagen, um in die Betriebsräume einzudringen. Die Täter scheiterten an der Widerstandsfähigkeit der Glastür. Personen, die diesbezüglich Beobachtungen machten und der Polizei Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Aulendorf

Verkehrsunfall mit Hund

Fast zum Verhängnis wurde einem Hund am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr sein Jagdtrieb im Weiler Röhren bei Tannhausen. Dem Hund gelang es durch ein versehentlich nicht geschlossenes Hoftor von einem Privatgrundstück auf die durchführende Kreisstraße 8034 zu gelangen. Dort jagte er über die Kreisstraße einer Katze nach und rannte gegen die rechte Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden Kombifahrzeuges der Marke Mercedes-Benz Vito. Am Vito entstand eine Eindellung an der Schiebetüre der Beifahrerseite. Der Hund erlitt nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzungen. Der Katze gelang die Flucht vermutlich unbeschadet.

Bergatreute

Schwerer Getränkediebstahl

Unbekannte Täter bedienten sich im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagvormittag an dem im Bierkellerweg stehenden Kühlwagen eines Getränkelieferanten. Nach einer privaten Feier brachen die Unbekannten gewaltsam eine Tür des verschlossenen Getränkewagens auf und entwendeten dort gelagerte Getränke im Wert von etwa 230 Euro. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0.

Leutkirch im Allgäu

Diebstahl von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl einer Kettensäge der Marke Stihl, Typ MS 250 und einer Motorheckenschere der Marke Ryobi. Die Wegnahme der beiden Geräte erfolgte im Zeitraum vom 01.08.2019 bis Montagabend. Die beiden Arbeitsmaschinen wurden im frei zugänglichen Schuppen auf einem privaten Grundstück in der Theodor-Heuss-Straße aufbewahrt. Der Schuppen ist nur über die Zugangstür zum Grundstück oder über die sich dort befindliche Garage zugänglich. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Wegnahme oder zum Verbleib der beiden Geräte geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw kollidierte im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagnachmittag im verkehrsberuhigten Bereich der Gerbergasse mit der Frontseite eines dort geparkten, schwarz lackierten Volvo V 60 mit Ravensburger Kennzeichen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0.

Leutkirch im Allgäu

Nötigung im Straßenverkehr

Zeugen oder weitere Geschädigte sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Marktstraße auf Höhe eines Spielwarengeschäftes ereignete. Der unbekannte Lenker eines schwarz lackierten Audis mit Ravensburger Kennzeichen fuhr vermutlich nach dem Besuch einer Bankfiliale mit mäßiger Geschwindigkeit in der als Fußgängerzone ausgewiesenen Marktstraße los, was einer Mitarbeiterin des Gemeindlichen Vollzugsdienstes der Stadt Leutkirch im Allgäu auffiel. Um den Lenker des Audis ansprechen zu können, gab sie ihm mit einem Handzeichen die Aufforderung zum Anhalten. Der Lenker des Audis, ein junger Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren mit dunklen Haaren, reagierte auf das Anhaltezeichen der Uniformierten mit der Beschleunigung seines Pkw. Er fuhr auf die gemeindliche Vollzugsbeamtin zu. Diese war gezwungen, zurückzuweichen, um nicht angefahren zu werden. Der Audifahrer setzte seine Fahrt in der Marktstraße anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit fort und fuhr beim Spielwarengeschäft mit geringem Seitenabstand an einem dort an einer Auslage stehenden, achtjährigen Kind vorbei. Der Tatverdächtige setzte seine Fahrt in südlicher Richtung fort und fuhr vermutlich am Ende der Fußgängerzone in eine der von der Kreuzung Untere Grabenstraße / Wangener Straße / Obere Vorstadtstraße wegführenden Straßen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu der Person des Tatverdächtigen oder seines Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Aichstetten

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr auf der Landesstraße 260 zwischen Lauben und Altmannshofen ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 25-jährige Lenker eines Skoda Superb die Landesstraße, verlor auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum stieß. Der Skoda wurde beim Aufprall vollständig beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine alkoholische Beeinflussung festgestellt, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des leicht verletzten Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

Wangen im Allgäu

Betrug im Baumarkt

Die Rechnung ohne den Wirt machte der 50-jährige Kunde eines Baumarktes in der Straße "Haidösch". Der Kunde fischte sich über mehrere Wochen hinweg weggeworfene Kaufbelege des Baumarktes auf dem Parkplatz aus Abfallbehältnissen. Im Baumarkt holte er sich die aus dem Kaufbeleg ersichtliche Ware, um diese anschließend an der Informationsstelle zu reklamieren und gegen ein Guthaben zurückzugeben. Nachdem sich beim Baumarkt der Verdacht ergab, dass der Kunde in betrügerischer Absicht handelt, führten die Daten der Kaufbelege in mehreren Fällen zu den tatsächlichen Kunden, die ihren Einkauf nach wie vor in ihrem Besitz hatten.

Wangen im Allgäu

Versuchter Einbruch

Sachschaden verursachten unbekannte Täter im Zeitraum vom 01.08.2019 bis Montag, 12.08.2019, an einem zur Braugasse hin befindlichen Fenster eines nicht betriebenen Ladengeschäfts. Die Täter versuchten, das Fenster aufzuhebeln. Nach Sachlage wurden sie bei der Tatausführung gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten, vermutlich weiß lackierten Pkw kollidierte am Montag im Zeitraum von 07.15 bis 20.30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Oberschwabenklinik mit der vorderen linken Seite eines dort geparkten, schwarz lackierten Audi A 3 mit Ravensburger Kennzeichen. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

Amtzell

Ungehöriges Verhalten

Das Verhalten eines 24-jährigen Mannes in und bei der Filiale einer Lebensmittelkette in der Schomburger Straße erforderte am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr den Einsatz des Polizeireviers Wangen im Allgäu. Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes teilten der Polizei mit, dass ein angetrunkener Mann Kunden anpöble und sich zunehmend aggressiv verhalte. Hierbei hatte der Mann an der Pfandrückgabestelle des Einzelhandelsgeschäfts zwei junge Mädchen in nicht angemessener Weise angesprochen und einem Mann, der den eingeschüchterten Mädchen zu Hilfe kam, Schläge angedroht. Weiterhin drohte er Mitarbeitern und weigerte sich, der Aufforderung zum Verlassen des Grundstücks nachzukommen. Die Aggressivität des Mannes setzte sich bei der benachbarten Bushaltestelle fort. Fahrgäste mussten den Aggressor davor abhalten, auf einen Busfahrer loszugehen, da dieser die Mitnahme des aggressiven Betrunkenen im Bus verweigerte. Zuletzt weigerte er sich in dem Linienbus, den Anweisungen einer Streifenwagenbesatzung Folge zu leisten. Die Polizeibeamten hatten ihn aufgefordert, den Bus zu verlassen und für den Fall der Nichterfüllung Zwang angedroht. Nach der Äußerung des aus dem mittleren Orient stammenden Betrunkenen gegenüber einer Polizeibeamtin, dass eine Frau ihm nichts zu sagen hätte, setzten die beiden Beamten mit entschlossenem Zugriff diesem Tun ein Ende. Sie zogen den 24-Jährigen aus dem Bus, legten ihm Handschließen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest führte zum Ergebnis, dass der Mann erheblich unter der Einwirkung von Alkohol stand. Die Polizei verbrachte den Betroffenen nach Hause. Für die Heimfahrt wird ihm das Polizeipräsidium Konstanz eine Rechnung übersenden. Seitens des Lebensmittelgeschäftes wurde ein Hausverbot erteilt.

