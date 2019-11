Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unfall im Begegnungsverkehr

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16:45 Uhr in Neuenhaus in der Lager Straße kurz vor dem Lager Busch ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem grauen Pkw Citroen C3 und einem Lkw aus den Niederlanden. Bei einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge entstand am Pkw leichter Sachschaden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941-4429 in Verbindung zu setzen.

