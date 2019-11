Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gestohlenes Auto im Kanal aufgefunden

Nachdem es in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar an der Straße Altes Sägewerk zum Diebstahl eines Skoda Octavia RS gekommen war, ist das Auto nun buchstäblich wieder aufgetaucht. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen hat am Mittwoch Sondierungen im Dortmund-Ems-Kanal an der Darmer Hafenstraße, Höhe Agravis, durchgeführt. Gegen 13.45 Uhr wurden sie dabei auf einen größeren Gegenstand aufmerksam, welcher auf dem Kanalgrund lag. Bei Bergung stellte sich heraus, dass es sich um den im Januar gestohlenen Skoda handelt. Das Fahrzeug dürfte bereits seit mehreren Monaten im Kanal liegen und wurde augenscheinlich durch darüberfahrende Schiffe schwer beschädigt. Der Skoda wurde beschlagnahmt und wird nun aufwändig kriminaltechnisch untersucht. Die unbekannten Täter waren damals zunächst in das Wohnhaus der Fahrzeugbesitzer eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld aus zwei Portemonnaies und den Schlüssel zu dem vor dem Haus geparkten Auto. Anschließend fuhren sie mit dem weißen Skoda Octavia RS in unbekannte Richtung davon. Hinweise nimmt nach wie vor die Polizei Lingen unter (0591)870 entgegen.

