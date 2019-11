Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2019, gegen 08:05 Uhr, kam es in Nordenham - Abbehausen, Butjadinger Straße 102, zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr eine 31-Jährige aus dem Landkreis Wesermarsch mit einem Ford die Butjadinger Straße aus Richtung Moorsee kommend. In Höhe eines Bäckereifachgeschäftes kam ihr ein Viehtransporter entgegen. Der Fahrer des Transporters fuhr an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbei und missachtete dabei den Vorrang der Ford-Fahrerin. Diese musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver kam es allerdings zu einer seitlichen Berührung mit einem, direkt vor dem Bäckereifachgeschäft geparkten dunklen Kleinwagen. Augenscheinlich waren die jeweiligen Rückspiegel aneinandergeprallt. Die Fahrerin des Ford fuhr zunächst weiter und stellte später fest, dass ihr rechter Außenspiegel leicht beschädigt ist. Sie erstattete daraufhin Anzeige. Ob an dem geparkten Kleinwagen ein Sachschaden verursacht wurde, kann nicht gesagt werden. Weder zu diesem noch zum verursachenden Viehtransporter können weitere Angaben gemacht werden. An dem Ford wurde ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise zum Unfallflüchtigen und zum weiteren Geschädigten nimmt die Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, entgegen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell