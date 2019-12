Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (06.12. bis 08.12.2019) nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck insgesamt elf Einbrüche und Einbruchsversuche auf. Wuppertal An der Straße Möbeck gelangten Straftäter am 06.12.2019 gegen 18:00 Uhr in eine Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Einbrecher gelangten am 06.12.2019 im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 18:42 Uhr in der Neptunstraße in ein Einfamilienhaus und durchsuchten dort alle Räume. Entwendet wurden 20 Euro Bargeld. Am Nachmittag des 07.12.2019 zwischen 14:00 Uhr und 18:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Höhe. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck, Parfüm, Spielekonsolen und Bargeld. Zu einem versuchten Einbruch kam es am Abend des 07.12.2019 um 21:30 Uhr in der Freiligrathstraße. Die Bewohnerin befand sich noch in der Wohnung, als sie einen Knall hörte und bemerkte, dass ihre Wohnungseingangstür aufgehebelt wurde. Von weiteren Tathandlungen ließen die unbekannten Einbrecher jedoch ab. Zwischen dem 02.12.2019, 11:00 Uhr und dem 08.12.2019, 14:55 Uhr kam es in der Hohenzollernstraße zu einem Wohnungseinbruch. Zur möglichen Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. In einem Vereinsheim in der Südstraße kam es zwischen dem 06.12.2019, 22:00 Uhr und dem 07.12.2019, 10:45 Uhr zu einem Einbruch. Die Einbrecher konnten eine innenliegende Tür trotz gewaltsamer Versuche jedoch nicht öffnen, sodass sie ohne Beute flüchteten. In der Straße Kaltenbacher Hammer gelangten Straftäter am 07.12.2019 zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr in ein Fabrikgebäude und entwendeten Metallwaren. An der Germanenstraße gelangten Straftäter in eine städtische Gemeinschaftsgrundschule. Hier durchsuchten sie das Innere der Schule und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Tablets. Die Tat ereignete sich zwischen dem 06.12.2019, 18:00 Uhr und dem 08.12.2019, 14:15 Uhr. Solingen Zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Beckmannstraße kam es am 07.12.2019 zwischen 15:15 Uhr und 20:20 Uhr. Die Wohnungsräume wurden durchsucht. Ein Parfüm wurde entwendet. In eine Tierarztpraxis in der Merscheider Straße wurde am 06.12.2019 gegen 06:40 Uhr eingebrochen. Die Straftäter entwendeten einen Tresor, in welchem sich Bargeld befand. Weiteres Bargeld wurde aus den Mitarbeiterspinden entwendet. In der Löhdorfer Straße kam es zu einem Einbruch in Räumlichkeiten einer Immobiliengesellschaft. Hier wurden diverse Objekte und mehrere Keller gewaltsam geöffnet und durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 05.12.2019, 21:00 Uhr und dem 06.12.2019, 07:20 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

