Polizei Mettmann

POL-ME: Frontalzusammenstoß: 75-Jährige schwer verletzt - Velbert - 1911076

Mettmann (ots)

Am Montag (18. November 2019) stieß ein Autofahrer an der Nevigeser Straße in Velbert mit einer Fußgängerin zusammen. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

Gegen 17 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Audi-Fahrer aus Heiligenhaus die Nevigeser Straße in Richtung Velbert. In Höhe der Hausnummer 311 stieß er dann mit einer 75-jährigen Velberterin zusammen, welche die Straße zu Fuß überquerte.

Die Frau wurde schwer verletzt mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

