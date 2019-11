Polizei Mettmann

POL-ME: Polizeieinsatz: Mann fuchtelt mit Axt herum - Ratingen - 1911075

Bild-Infos

Download

Mettmann

Am Montag (18. November 2019) hat ein 28-jähriger Ratinger einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er vor einem Supermarkt am Berliner Platz in Ratingen mit einer Axt herumgefuchtelt hat. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 16 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seinem Fahrrad über den Berliner Platz und pöbelte dabei mehrere Passanten an. Als der Mann vor einem Supermarkt anhielt, holte er plötzlich eine Axt hervor und begann, damit wild in der Luft herumzufuchteln. Bevor er den Supermarkt betrat, steckte er die Axt jedoch in seinen Rucksack.

Ein Zeuge alarmierte nun die Polizei, welche den Ratinger im Supermarkt antreffen konnte. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten nicht nur die Axt sicher, sondern auch ein Messer sowie mehrere kurz zuvor entwendete Artikel aus dem Supermarkt (Bier und Hygieneartikel).

Gegen den bereits polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

