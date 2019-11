Polizei Mettmann

POL-ME: Ein leicht Verletzter und hoher Sachschaden bei Zusammenstoß mit einem LKW - Hilden - 1911072

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (18. November 2019) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW- und einem Autofahrer am Westring in Hilden.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf den Westring in Richtung Hülsenstraße / Ellerstraße. In Höhe der Einfahrt zu einer Sackgasse stieß er dabei mit einem gerade abbiegenden LKW eines 28-Jährigen zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Sein Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

