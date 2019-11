Polizei Mettmann

POL-ME: Überfall auf Drogeriemarkt: Täter bedrohte Mitarbeiterin mit Messer - Wülfrath - 1911069

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen (18. November 2019) hat ein bislang unbekannter Mann einen Drogeriemarkt an der Alten Ratinger Landstraße in der Innenstadt von Wülfrath überfallen und dabei eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 7:45 Uhr hatte eine 54 Jahre alte Mitarbeiterin der Drogerie den Laden in der Innenstadt gerade aufgeschlossen, als ein maskierter Mann die Filiale betrat und die Verkäuferin zu Boden stieß. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Frau auf, das sich in dem Tresor befindliche Geld auszuhändigen. Die 54-Jährige kam der Aufforderung nach und überreichte dem Täter das in Münzrollen verpackte Bargeld, welches dieser in eine schwarze Sporttasche steckte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Straße "Zur Fliethe" und die Velberterin alarmierte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte leider nicht zu einem schnellen Festnahmeerfolg, weshalb die Polizei mittels folgender Personenbeschreibung nach Hinweisen zu dem Täter sucht.

Täterbeschreibung:

- circa 1,64 Meter groß - schmale Statur - dunkelblonde Haare - sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent - trug eine schwarze Jacke mit Kapuze - trug eine weiße Maske, graue Handschuhe sowie eine dunkle, eng geschnittene Hose - trug schwarze Sportschuhe mit weißen Streifen (vermutlich Marke "Adidas")

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath jederzeit unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

