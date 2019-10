Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ruppertsweiler/Ständenhof - Unfall mit Elektroroller

Polizei Pirmasens (ots)

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer nutzte seine Ruhezeit am Ständenhof, um mit einem Elektroroller auf dem dortigen Parkplatz herumzufahren. Dabei fuhr er in die offenstehende Fahrertür eines Transporters, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Bei der Aufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Elektroroller nicht ordnungsgemäß versichert war und der Rollerfahrer auch unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alko-Test ergab 1,37 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, eine Sicherheitsleistung erhoben. Am Roller und an der Tür des Transporters entstand nur geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell