Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eppenbrunn - Wohnungseinbruch

Polizei Pirmasens (ots)

Hiesige Dienststelle wurde am 25.10.2019 gegen 21:30 Uhr telefonisch informiert, dass es in der Kalmereckstraße in Eppenbrunn zu einem Wohnungseinbruch gekommen war. Der Mitteiler war zuvor von seiner Nachbarin informiert worden. Diese hatte verdächtigte Geräusche aus der Wohnung ihrer Tochter, die über ihrer Wohnung liegt, gehört. Vermutlich hebelte der bislang unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster auf und durchwühlte das Schlafzimmer. Weitere Räume wurden offensichtlich nicht durchsucht. Möglicherweise wurden der oder die Täter durch den nachschauenden Nachbar gestört und flüchteten. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine genauen Angaben vor.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbin-dung zu setzen.

