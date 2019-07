Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Aurich - Tötungsdelikt in Middels

Ermittler gehen von Familientragödie aus

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund:

Aurich - Tötungsdelikt in Middels / Ermittler gehen von Familientragödie aus

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt, das sich am Mittwoch in Aurich-Middels, Esenser Straße, ereignet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Familientragödie auszugehen. Der 71 Jahre alte Mann wollte sich und seiner Lebensgefährtin am Mittwoch offenbar mittels Schusswaffe das Leben nehmen. Die 38 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt, er kam ums Leben. Die Frau schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Der 71-Jährige war am Mittwochabend gegen 17:40 Uhr in einem Haus an der Esenser Straße tot, die 38-jährige Frau schwer verletzt aufgefunden worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fremdeinwirken durch Dritte kann nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen und dauern an.

