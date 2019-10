Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an PKW

Polizei Pirmasens (ots)

Eine 49-jährige Frau aus Pirmasens musste am 26.10.2019, gegen 09:00 Uhr feststellen, dass an ihrem schwarzen Mitsubishi Space Star mit PS-Kennzeichen beide Türen auf der Fahrerseite von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden waren. Sie hatte das Fahrzeug in der Nacht zum 26.10.2019 in der Kronprinzenstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbin-dung zu setzen

