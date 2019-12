Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 13.12.19, gegen 23:50 Uhr beabsichtigte eine mehrköpfige Personengruppe die Strasse Steinbeck in Höhe der Einmündung Pfalzgrafenstraße zu überqueren. Ein 20 jähriger Mercedesfahrer aus Hagen, der die Steinbeck in Richtung Südstraße befuhr, erkannte die Personengruppe offenbar zu spät und erfasste einen 24 jährigen Mann. Dieser wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam mittig der Fahrbahn zu liegen. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er zur stationären Behandlung einem Wuppertaler Krankenhaus zugeführt.

Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

