POL-FR: Lörrach: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Betrunkener stört Unfallaufnahme

Am Dienstag, 15.10.2019, wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Lörrach schwer verletzt. Nachdem die Verletzte versorgt war, störte ein Betrunkener die Unfallaufnahme. Er wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Gegen 19:00 Uhr hatte eine 76 Jahre alte Frau die Brombacher Straße überquert. Hierzu trat sie bei starkem Verkehr und Regenfall zwischen vorbeifahrenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einem in Richtung Brombach fahrenden Mercedes erfasst. Der 82 Jahre alte Mercedes-Fahrer hatte noch versucht, zu bremsen. Die Fußgängerin stürzte auf den Asphalt und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Gegen 19:35 Uhr erschien ein 32 Jahre alter alkoholisierter Mann an der Unfallörtlichkeit. Dieser lief mehrmals über die Unfallstelle und machte Filmaufnahmen mit seinem Handy von den Anwesenden und dem Geschehen. Auf die Aufforderung eines Polizeibeamten, dies zu unterlassen, reagierte der Mann ausfällig und beleidigte die Polizisten bei seiner Kontrolle. Da der Mann zusehends in Rage geriet und seinen Namen nicht nannte, wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Nachdem seine Personalien feststanden und die Unfallaufnahme beendet war, wurde er entlassen.

