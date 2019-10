Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil: Jugendliche versuchen an helllichten Tag, Mountainbike zu stehlen

Zwei Jugendliche haben am Dienstagnachmittag, 15.10.2019, mitten in Weil am Rhein versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Gegen 15:30 Uhr hatten sie sich ein abgeschlossenes Mountainbike, das direkt vor einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße abgestellt war, auserkoren. Während einer sich mit einem kleinen Bolzenschneider am Schloss zu schaffen machte, stand der andere Schmiere. Das Vorhaben gelang nicht, jedoch fiel ihr Tun einem Passanten auf, der die Polizei verständigte. Noch in der Nähe konnte eine Streife die beiden vorläufig festnehmen. Gegen die zwei 17-jährigen wird Anzeige erstattet. Der Eigentümer des betroffenen roten Mountainbikes soll sich bitte beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, melden.

