Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit ihrem Dacia befuhr am Dienstag, 15.10.2019, eine 49 Jahre alte Frau die B 317 in Fahrtrichtung Todtnau. Als sie auf der Höhe einer Tankstelle war, fuhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem VW T5 aus einem Grundstück auf die Straße, ohne die 49-jährige zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Dacia-Fahrerin schwer verletzte. Sie wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Der VW Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell