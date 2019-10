Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Pkw stößt mit Motorrad zusammen - Motorradfahrerin leicht verletzt - Autofahrer hat keinen Führerschein

Freiburg (ots)

Ohne einen Führerschein zu haben, hat ein Autofahrer am Dienstag, 15.10.2019, in Klettgau-Grießen einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde eine Motorradfahrerin leicht an der Hand verletzt. Gegen 19:15 Uhr war der 24-jährige mit dem Alfa Romeo eines Bekannten von der untergeordneten Marktstraße in die Ortsdurchfahrt (L 163) eingefahren. Er übersah eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin, die der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Riedern am Sand folgte. Der Alfa stieß gegen die Yamaha. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Wie sich herausstellte, hatte der Autofahrer gar keinen Führerschein. Der entstandene Blechschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

