Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Mit entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen - Autofahrerin wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 15.10.2019, hat sich ein Verkehrsunfall auf der B 315 zwischen Bonndorf und Gündelwagen ereignet, bei dem eine Autofahrerin schwere Verletzungen erlitt. Gegen 20:25 Uhr hatte ein 78 Jahre alter VW-Fahrer die Absicht, von der Bundesstraße nach links auf die Kreisstraße in Richtung Schluchsee zu fahren. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fiat. Der Fiat traf den VW hinten, so dass sich der VW um 180 Grad drehte. Die 20-jährige Fiat-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Die beiden VW-Insassen wurde ebenfalls in einem Spital untersucht, blieben nach derzeitigem Kenntnisstand aber unverletzt. An den Autos entstanden Totalschäden. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle war, war ebenso die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell