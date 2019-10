Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Auto brennt aus - Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Pkw-Brand in der Nacht zum Dienstag (15. Oktober) im Freiburger Stadtteil Wiehre. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass das in der Hummelstraße geparkte Auto zwischen 02.15 Uhr und etwa 02.50 Uhr mutwillig in Brand gesetzt wurde. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört. Hinweise bitte an die Kripo Freiburg unter Telefon 0761/882-5777.

