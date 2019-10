Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Oberrimsingen: Lärmende Jugendliche verursachen Polizeieinsatz

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 14.10.2019 gegen 21.45 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in Oberrimsingen. Anwohner meldeten lärmende Jugendliche, welche durch die Ortschaft ziehen. Bei Eintreffen einer Streife der Polizei Breisach flüchteten mehrere der Verdächtigen zunächst, kehrten wenig später jedoch an den Kontrollort zurück. Im Rahmen der Personalienerhebungen durch die Polizei zeigten sich die Jugendlichen zunehmend aggressiv und unkooperativ, weshalb Unterstützung durch die Hundestaffel hinzugerufen werden musste. Hierdurch konnte eine drohende Eskalation der Kontrolle verhindert werden. Weitere Ermittlungen seitens des Bezirksdienstes des Polizeireviers Breisach folgen.

