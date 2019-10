Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Wie die Polizei immer wieder feststellen muss, sind durch Drogen berauschte Autofahrerinnen und Autofahrer quasi zu jeder Uhrzeit anzutreffen. Am Dienstagvormittag stoppte eine Polizeistreife ein Auto in Denzlingen. Bei dem Fahrer erbrachte ein Vortest Hinweise auf einen vorausgegangenen Konsum von Drogen. Bei der Kontrolle mussten die Beamten bei dem jungen Mann auch eine kleine Menge mitgeführten Marihuanas beschlagnahmen. Auch sein Beifahrer geriet in den Fokus der Ermittler, weil auch er kleine Mengen an unerlaubten Betäubungsmitteln mitführte. Nur wenige Stunden später stoppte eine andere Polizeistreife in Waldkirch einen Wagen. Auch der Fahrer dieses Autos zeigte Konsumanzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Ein Vortest schlug auch bei ihm positiv auf Cannabis an. Alle Personen sehen nun einem Strafverfahren entgegen. Ferner wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde darüber entscheiden müssen, inwieweit die jungen Männer den Konsum von Betäubungsmitteln von der Teilnahme im Straßenverkehr trennen können. Beim Drogenkonsum kann es auch noch lange Zeit nach der Einnahme zu gefährlichen Ausfallerscheinungen oder Wahrnehmungsfehlern kommen, die zu Verkehrsunfällen führen.

Am Montag, den 14.10.2019, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein parkender roter Renault Clio angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt der Beschädigung auf einem Parkplatz an der Straße "Am Schießgraben" in Elzach, zwischen Schulzentrum und Seniorenwohnheim. Wer kann Hinweise auf ein blaues Fahrzeug geben, das in diesem Zeitraum dort rangierte? Telefon Polizei Waldkirch: 07681/4074-0

