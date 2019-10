Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Schelingen: Körperverletzung durch Mountainbikefahrer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2019, meldete sich ein 55-jähriger Mann beim Polizeirevier Breisach, um eine Körperverletzung zu seinem Nachteil anzuzeigen. Dieser war am Sonntag, 13.10.2019, gegen 11.00 Uhr auf dem Fußweg, nahe der Robert-Meier-Hütte in Richtung Schelinger Matte wandern, als eine Gruppe, Mountainbiker seinen Weg kreuzten. Hierauf ging der Mann die Radfahrer verbal an, unter dem Hinweis sie sollen langsamer fahren. Unvermittelt stieg einer der Radfahrer ab und schlug dem 55-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen dadurch erheblich. Der Beschuldigte wird als circa 1,80 Meter groß, von sportlich, drahtiger Statur beschrieben. Er trug kurze Fahrradbekleidung, einen hellen Sturzhelm und sprach mit hiesigem Dialekt. Sein Fahrrad wird als hochwertiges, helles Herrenmountainbike beschrieben. Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach zu melden, Telefon 07667 / 91170.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell