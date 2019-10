Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verdächtiges Fahrzeug - Fahrer betrunken

Freiburg (ots)

Ein verdächtiges Fahrzeug hat die Polizei am Dienstagabend, 15.10.2019, in Wutöschingen-Degernau kontrolliert. Der Fahrer war betrunken. Gegen 21:25 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin einen Kleinbus mit ausländischen Kennzeichen, der verdächtig am Waldrand stand. Die vergangenen Einbrüche im Gewerbegebiet von Degernau waren der Anlass der Meldung. Der besagte Bus konnte von einer Polizeistreife fahrend festgestellt und gestoppt werden. Der Fahrer war deutlich alkoholisiert. Ein Alcomatentest ergab knapp zwei Promille. So musste der 35-jährige mit zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Personalien der Mitfahrer wurden erhoben. Verdachtsmomente auf Einbrüche ergab die Kontrolle am Abend nicht, weitere Abklärungen folgen.

