Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruchsversuch in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über die Haupteingangstüre versuchten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 13.10.2019, und Dienstag, 15.10.2019, in eine Pizzeria in der Feldbergstraße einzubrechen. Sie bearbeiteten den Türgriff und auch den Schließzylinder, schafften es aber nicht, in die Pizzeria einzudringen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Feldbergstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

