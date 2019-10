POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule - Tresor mitgenommen

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht zum Mittwoch, 16.10.2019, sind Unbekannte in eine Schule in Lörrach eingedrungen und haben einen Tresor gestohlen. Im Untergeschoss hebelten der oder die Täter eine Türe auf und gelangten so in die Schule, die in der Winterbuckstraße liegt. Im Gebäude brachen die Einbrecher mehrere Türen auf oder versuchten es. Aus dem Sekretariat wurde ein Tresor mitgenommen. Von diesem fehlt bislang jede Spur. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, war bereits letzte Woche eine Schule in der Schützenstraße von einem Einbruchversuch betroffen. Hier gelang es den Einbrecher nicht, ins Gebäude zu kommen. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Freitag, 11.10.2019.

