POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots) - Am Freitagabend ereignete sich gegen 20:20 Uhr in Rimschweiler in der Vogesenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 82-jährige PKW-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug in Fahrtrichtung Althornbach vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 9000 EUR liegen. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Zur Abklärung der Verkehrstüchtigkeit wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

