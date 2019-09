Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zechpreller will Mahlzeit nicht bezahlen

Espelkamp (ots)

Am Samstag wurden die Beamten gegen 21.25 Uhr zu einem Restaurant in die Straße "Am Bahnhof" in Espelkamp gerufen. Hier hatte sich ein Gast geweigert der Zahlung seiner Rechnung nachzukommen.

Kurz zuvor, so gab der Geschädigte bei Eintreffen der Einsatzkräfte an, habe ein Mann eine Mahlzeit verzehrt und Getränke aus einem frei zugänglichen Kühlschrank genommen. Als der Geschädigte den Gast bat, die Rechnung über 9,50 Euro zu begleichen, reagierte dieser offenbar verärgert und warf ein leeres Glas auf den Boden, bevor er die Gaststätte ohne gezahlt zu haben in Richtung der Birger-Forell-Straße verließ. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte den mutmaßlichen Zechpreller (40) aus Espelkamp bei der Nahbereichsfahndung wenig später samt der beiden Bierflaschen und einem Erfrischungsgetränk aufgreifen. Dabei wies er ungefragt eine Schuld von sich, bestätigte jedoch im Lokal gegessen zu haben. Nach Feststellung der Personalien kehrten die Beamten zurück ins Restaurant, wo der Geschädigte Anzeige wegen Zechbetruges erstattete.

