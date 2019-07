Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190709.1 Elmshorn: Polizei durchsucht Elmshorner Disco nach Messerangriff

Elmshorn (ots)

Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in der Nacht vom 28. auf den 29.Juni 2019, gegen 03.30 Uhr, in der Elmshorner Diskothek Duplex, führte die Polizei am heutigen Morgen eine groß angelegte Durchsuchungsaktion in der Lokalität durch.

Hintergrund der Maßnahmen, die unter Federführung der Itzehoer Mordkommission stattfinden, ist ein Messerangriff auf einen 35-jährigen Diskothekenbesucher. Der Täter hatte sich zuvor mit anderen Gästen in der Disko aufgehalten und war mit dem Opfer in Streit geraten. Es kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf auf das Opfer eingestochen wurde. Dem Beschuldigten gelang die Flucht aus der Lokalität.

Laut Aussagen der Zeugen soll der Täter Anfang 20 und etwa 170 bis 180 cm groß sein. Er trug zur Tatzeit kurze dunkle Haare und einen Vollbart. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Mordkommission in Itzehoe ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht nach Zeugenhinweisen.

Hinweise zur Tat nimmt die hiesige Mordkommission unter 04821/60 20 entgegen.

Maike Pickert

