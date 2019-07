Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190708.1 Marne: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Marne (ots)

In der Nacht zu Sonnabend ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Marne gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können.

Gegen 01.36 Uhr waren zwei junge Männer zunächst vor einer Lokalität am Markt in einen verbalen Streit geraten. Ein 21-Jähriger aus Friedrichskoog soll dazwischen gegangen sein und wollte den Konflikt schlichten, woraufhin der 25-jährige Streitbeteiligte aus Kronprinzenkoog ein Bierglas über seinen Kopf geschlagen haben soll. Der attackierte Mann aus Friedrichskoog soll den Angreifer daraufhin mit Faustschlägen in das Gesicht zu Fall gebracht haben. Beide Kontrahenten waren zur Tatzeit alkoholisiert. Der Angreifer aus Kronprinzenkoog erlitt eine Gesichtsverletzung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die nähere Angaben zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Marne unter der Rufnummer 04851/95070 in Verbindung zu setzen.

Maike Pickert

