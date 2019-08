POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Geländewagen; Aurich - Einbruch in Fahrradschuppen; Aurich - Ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs; Aurich - Kollision mit Grundstücksmauer

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Geländewagen

Zu einem Diebstahl aus einem Range Rover ist es am Donnerstagmorgen an der Großen Mühlenwallstraße in Aurich gekommen. Zwischen 2 Uhr und 9:55 Uhr schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe des weißen Geländewagens ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Taschen und Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Fahrradschuppen

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in einen Fahrradschuppen an der Straße Achtert Thunen in Aurich eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 7:15 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen und entwendeten ein Damen-Pedelec der Marke Kalkhoff. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs

Ein 15 Jahre alter Rollerfahrer ist am Mittwoch gegen 17 Uhr in Aurich im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle von der Polizei abgehalten worden. Die Beamten stellten fest, dass der 15-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Für den Motorroller lag zudem keine gültige Versicherung vor und das angebrachte Versicherungskennzeichen war als gestohlen gemeldet. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Aurich - Kollision mit Grundstücksmauer

Ein Ford Fiesta ist am Donnerstagmorgen mit einer Grundstücksmauer in Aurich kollidiert. Der 30 Jahre alte Ford-Fahrer aus Rheinland-Pfalz bog gegen 8 Uhr von der Ardofer Straße in den Dammweg ein. Um ein entgegenkommendes Fahrzeug vorbeizulassen, fuhr er dort an den Fahrbahnrand. Dabei übersah er eine gemauerte Grundstückseinfahrt und stieß mit der Mauer zusammen. Die Beifahrerin, eine 23 Jahre alte Frau aus Blomberg, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am Auto und an der Mauer entstand Sachschaden.

