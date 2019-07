Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer fährt wegen Gegenverkehr auf geparktes Auto auf und stürzt

Landau, Ortsteil Mörlheim: 12.07.2019, 21.48 Uhr (ots)

In der Mörlheimer Hauptstraße fuhr ein 27-jähriger Mann aus Landau mit seinem Motorroller in südliche Richtung als aus entgegengesetzter Richtung ein PKW entgegen kam. Weil der begegnende PKW recht weit in der Fahrspur des Rollerfahrers fuhr, erschrak sich dieser, prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Rollerfahrer eine Schnittwunde an der rechten Hand zu. Am Roller und dem geparkten Fahrzeug entstanden jeweils Schaden in Höhe von etwa 300EUR. Das Fahrzeug des Begegnungsverkehrs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell