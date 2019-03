Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.03.2019. Geldautomatensprengung in Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Wolfenbüttel, Harztorwall, 21.03.2019, 02:40 Uhr.

Im Harztorwall kam es zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Zeugen hatten einen lauten Knall vernommen und daraufhin die Polizei alarmiert. Die schnell eingetroffenen Beamten aus Wolfenbüttel stellten fest, dass die Täter einen von insgesamt drei vorhandenen Geldautomaten aufgesprengt hatten. Durch die Wucht der Detonation kam es zu einer Beschädigung mehrerer Scheiben. Der gesprengte Geldautomat wurde dabei total zerstört. Experten der Spurensicherung führten am Tatort eine umfassende Spurensuche durch. Derzeit können keine Angaben über die Höhe des entstandenen Schadens und des Diebesgutes sowie der Anzahl der Täter gemacht werden. Die Spurenauswertung dauert an. Nach Zeugenangaben könnten zwei Fahrzeuge an der Tat beteiligt gewesen sein. Diese entfernten sich nach der Tat schnell aus der Innenstadt mit Fahrtrichtung Halchter. Es könnte sich bei diesen Fahrzeugen um einen Pkw der Golfklasse in silber und einen schwarzen Kombi (eventuell SUV) handeln. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Auch bittet die Polizei um Hinweise bezüglich der flüchtigen Fahrzeuge. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970.

