Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 5.11.2019, 16:00 Uhr und Donnerstag 7.11.2019, 11:00 Uhr, in ein leer stehendes Einfamilienhaus in Mönchengladbach Venn, Poether Weg eingebrochen. Dazu hatten sie die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und das ganze Haus durchsucht. Nach ersten Feststellungen ist nichts entwendet worden. Die Polizei fragt, wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach 02161- 29-0 (wr)

