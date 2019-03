Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Unterreichenbach- In Wohnhaus eingebrochen

Unterreichenbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag 16 Uhr bis Samstag 8.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Talstraße eingedrungen. Die Täter rissen einen Bewegungsmelder ab und hebelten ein Fenster auf. Nachdem die Unbekannten Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, verließen sie den Tatort vermutlich auf demselben Weg, wie sie gekommen waren. Sie entkamen mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, erbeten.

