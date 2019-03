Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Nagold (CW)- Wohnungsbrand in Nagold-Hochdorf

Nagold (ots)

Am Samstag gegen 14.00 Uhr brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße ein Brand aus. Aus bislang ungeklärter Ursache fing in einer Wohnung im Dachgeschoss im Bereich eines Bettes vermutlich ein elektrisches Gerät Feuer. Personen befanden sich keine im Haus. Die Feuerwehr Nagold, welche mit 65 Einsatzkäften und 10 Fahrzeugen vor Ort war, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80.000,- Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Brandausbruchswohnung war nicht mehr bewohnbar. Neben der Feuerwehr war vorsorglich auch der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften eingesetzt.

Mirko Ossmann, Polizeiführer vom Dienst

