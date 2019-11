Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch im Bürogebäude

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Mittwoch, 6.11.2019, 17:10 Uhr und Donnerstag 7.11.2019, 6:50 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Bozener Straße eingedrungen und haben mindestens zwei Möbeltresore entwendet. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Büroräume gelangt. Die Polizei fragt wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach 02161/29-0 (wr)

