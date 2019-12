Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Wohnhausbrand in Solingen-Ohligs

Wuppertal (ots)

Am Samstagmorgen (14.12.2019, gegen 05:15 Uhr) kam es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Max-Planck-Straße in Solingen. Die eintreffende Feuerwehr musste mehrere Verletzte aus dem verrauchten Gebäude evakuieren. Neben acht Hausbewohnern erlitten fünf Ersthelfer leichte Verletzungen. Eine weitere Hausbewohnerin musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt werden. Hierzu wird sie mit einem Brandursachensachverständigen die Wohnung aufsuchen. (weit)

