POL-DH: --- Polizei nimmt Schuleinbrecher in Sulingen fest - Unfälle mit Verletzten in Diepholz und Stuhr

Stuhr - Ohne Führerschein und unter Drogen

Am Donnerstag gegen 07:30 Uhr wurde in Stelle Am Großen Heerweg ein Mercedes mit Anhänger von der Polizei kontrolliert. Ein 32-jährige Stuhrer fuhr den Pkw, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dazu stand er auch noch unter dem Einfluss von Drogen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Dem 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 08:10 Uhr kam es im Ortsgebiet auf der Straße Stuhrbaum zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 59-jähriger Bremer wollte mit seinem Volvo nach links in die Zeppelinstraße abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 31-jährige Audi-Fahrerin aus Stuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 31-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 8000 Euro.

Schwaförden - Diebstahl aus Zigarettenautomaten

In der Zeit von Mittwoch, 27.11.2019., 22.00 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2019, 06.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Automaten in Mallinghausen von einer Hauswand. Der Zigarettenautomat wurde leer in einem Waldgebiet Zur Horst wieder aufgefunden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde ein weiterer Zigarettenautomat in Schwaförden von der Wand gehebelt und entwendet. Bei dieser Tat ist die Schadensumme noch nicht bekannt.

Sulingen - Festnahme von zwei Tätern

Am Freitag, 29.11.2019, gegen 01.55 Uhr, verschafften sich zwei 18 und 20 Jahre alte Täter Zutritt zur Oberschule in Sulingen, Edenstraße, und versuchten im Büro der Schulleitung einen Tresor aufzutrennen. Die beiden Täter konnten durch zwischenzeitlich eingesetzte Polizeibeamte noch im Schulgebäude vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Diepholz - Verkehrsunfall

Im Einmündungsbereich Friesenstraße / Wellestraße ist am Donnerstag gegen 07.50 Uhr eine Fußgängerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 21-jährige Diepholzerin wollte die Friesenstraße zu Fuß überqueren, als ein 65-jähriger Pkw-Fahrer sie leicht anfuhr. Der Diepholzer Fahrzeugführer hatte die Fußgängerin beim Abbiegen übersehen. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

