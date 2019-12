Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Unbekannter Räuber überfällt Supermarkt in Solingen

Wuppertal (ots)

Ein maskierter Täter überfiel gestern, 17.12.2019 einen Discountmarkt an der Wupperstraße in Solingen. Der Räuber betrat gegen 18:30 Uhr das Geschäft und begab sich unmittelbar in den Kassenbereich. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von der Kassiererin den Kasseninhalt. Nachdem ihm das Bargeld ausgehändigt worden war, flüchtete der Mann in Richtung Koppelpark. Der Straftäter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er hat dunkle Haare und spricht mit Akzent. Bekleidet war er mit einer Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover und weißen Turnschuhen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (weit)

