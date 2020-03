Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 02.03.2020, gegen 19:20 Uhr, fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Auto auf der Wollstraße in Richtung Mannheimer Straße. Als sie an der Kreuzung bei grüner Ampel losfuhr und nach links in Richtung Schillerstraße abbiegen wollte, fuhr sie einen 22-jährigen Fußgänger an, der ebenfalls bei grüner Ampel die Mannheimer Straße aus Richtung Wollstraße kommend, überquerte. Der 22-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

