Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - 90-Jährige mit dem Fahrrad angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 01.03.2020, gegen 15:48 Uhr, fütterte eine 90-Jährige im Bereich eines Seniorenheims in der Rohrlachstraße gerade Tauben, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf sie zufuhr und sich über die Fütterung massiv ärgerte. Nach Angaben der 90-Jährigen ging er sogar soweit, dass er die Seniorin mit Wucht anfuhr, sodass diese zu Boden stürzte. Statt sich um die am Bodenliegende zu kümmern, fuhr der Radfahrer weg. Zwei Zeugen halfen der 90-Jährigen beim Aufstehen und brachten sie ins nahegelegene Seniorenheim. Dort verständigte man die Polizei.

Die Polizeiinspektion 2 sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach den beiden engagierten Helfern. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

