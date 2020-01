Polizei Mettmann

POL-ME: Weißer VW Up spurlos verschwunden - Haan - 2001080

Mettmann (ots)

Wie erst heute mitgeteilt wurde, wird seit dem 23.12.2016 nach einem weißen VW Up gefahndet. Das Auto war von der Nutzerin - nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen- auf der Kaiserstraße in Haan abgestellt worden. Als der Halter das Fahrzeug abholen wollte, konnte er dieses nicht auffinden. Seitdem fahndet die Polizei nach dem weißen, 5 Jahre alten, Kleinwagen. Er trägt das amtliche Kennzeichen: "ME - JU 1423" und wird mit einem Zeitwert von circa 12.000 Euro angegeben.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Autos vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch bisher zu keinem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Fahrzeug mitsamt dem Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu dem aktuellen Standort bzw. dem Verbleib des Fahrzeuges oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328 - 6480, jederzeit entgegen.

