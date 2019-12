Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

Düren (ots)

Ein Reihenhaus in der Straße "An der Gerstenmühle" war am Dienstag Ziel von Einbrechern.

Zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr gelangten der oder die Täter an die Rückseite des Hauses und hebelten dort die Terrassentür auf. Im Inneren wurden mehrere Räume und Behältnisse nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet, eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

