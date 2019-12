POL-DN: Versuchter Raub im Parkhaus

Polizei Düren

Mit dem Schrecken davon kam am Dienstag eine Dürenerin, als sie in einem Parkhaus in der Schützenstraße von einem Unbekannten angegriffen wurde.

Die 49-Jährige hatte gerade ihr Fahrzeug auf dem zweiten Parkdeck erreicht und ihre Tasche ins Auto gepackt, als der Unbekannte von hinten einen Arm um sie schlang. Der Mann forderte sie auf, ruhig zu sein, die Frau schrie jedoch laut um Hilfe. Der Fremde ließ daraufhin von ihr ab und lief in Richtung Hinterausgang des Parkhauses davon. Kurz danach trafen auch schon die ersten Passanten bei ihr ein, die ihre Hilferufe vernommen hatten. Gegenüber den Polizeibeamten gab die Frau später an, dass sie den Eindruck hatte, der Mann habe es auf ihre Handtasche abgesehen. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang negativ.

Der Mann wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: - 175 bis 180 cm groß

- 40 bis 50 Jahre alt - grau-schwarz meliertes Haar - schlanke Statur - kein Bart - randlose Brille - bekleidet mit einem dunklen Anzug - sehr gepflegtes Erscheinungsbild - sprach aktzentfreies Deutsch

Hinweise auf den flüchtigen Mann nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

