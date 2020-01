Polizei Mettmann

POL-ME: Bedrohung und anschließende Trunkenheitsfahrt - Velbert - 2001076

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 14.01.2020, gegen 19.20 Uhr gerieten ein 29-jähriger junger Mann und ein 38-jähriger Mann auf der Mühlenstraße in Streit. Die beiden Velberter schlugen zunächst aufeinander ein. Im weiteren Verlauf gab der 28-jährige gegenüber seinem Kontrahenten lauthals an, dass er sich nun mit einer Schusswaffe bewaffnen wolle. Der 28-jährige verließ die Örtlichkeit mit seinem PKW. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der Mann mit seinem PKW Dacia auf der Kamper Straße festgestellt werden. Deutliche Anhaltezeichen durch die Polizei wurden durch den Mann missachtet; stattdessen fuhr er bei Rotlicht über zwei beampelte Kreuzungen. Zudem touchierte er mit seinem PKW einen Bordstein auf der Vogteier Straße und beschädigte dabei sein Fahrzeug. Auf der Frohnstraße konnte der Mann mit seinem PKW angehalten und vorläufig festgenommen werden. In seinem Fahrzeug konnten ein Gewehr und eine Axt auf der Rücksitzbank aufgefunden und sichergestellt werden. In der Atemluft des Mannes wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration deutlich oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den Mann wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren u. a. wegen Körperverletzung, Verdacht der Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Im Weiteren musste für den 28-jährigen Mann eine ärztliche Betreuung angefordert werden; im Anschluss wurde der Mann amtlich einem Krankenhaus zur weiteren stationären Betreuung zugeführt. Die Kriminalpolizei in Mettmann und das Verkehrskommissariat Nord mit Sitz in Heiligenhaus übernahmen die Ermittlungen.

